Centrodestra al completo al tavolo di coalizione convocato dalla coordinatrice di Fdi Antonella Zedda. A sorpresa si è presentato anche il segretario del Psd’Az e presidente della Regione Christian Solinas.

Su di lui, sabato scorso FdI aveva detto che non ci sono più le condizioni per una ricandidatura alla presidenza della Regione. Perché il Psd’Az è presente al tavolo? «È il partito che ha costruito la coalizione che governa attualmente la Regione e l’ha portata a vincere», ha spiegato Solinas, «il più longevo d’Italia e quello con maggior cultura di governo».

Il presidente ha sottolineato che «siamo qui perché abbiamo sollevato un problema di regole che sono un presidio democratico nell’interesse di tutti, e non certo di unità della coalizione». Ad oggi, ha aggiunto, «il centrodestra è unito e se qualcuno vuole intestarsi la responsabilità di dividerlo non siamo noi».

Al tavolo è presente anche la Lega con Michele Pais e Michele Ennas.

«Con gli alleati vogliamo parlare di programmi e rappresentare un Centrodestra più unito che mai e pronto a riprendersi l’onore e l’onere di governare la Sardegna per altri cinque anni». Così la coordinatrice di Fratelli d’Italia Antonella Zedda prima dell’inizio della riunione della coalizione di centrodestra a Palazzo Tirso a Cagliari. La senatrice, che aveva annunciato la convocazione del tavolo sabato scorso, ha precisato che «oggi non si parlerà di nomi».

Quanto al presidente uscente, per il quale secondo FdI non ci sono le condizioni per una riconferma, «a lui abbiamo dimostrato sempre lealtà e fiducia». Per Forza Italia c’è il coordinatore regionale Ugo Cappellacci: «Ci sono regole base quando si affronta una campagna elettorale: la prima è quella di definire i contorni della coalizione, il nostro obiettivo è quello di preservare l’unità; in secondo luogo vanno individuati i programmi e noi daremo il nostro contributo; il terzo è fare sintesi su un nome che sarà fatto coinvolgendo il tavolo nazionale».

La partecipazione della Lega, che sostiene la ricandidatura di Solinas, è stata in forse sino all’ultimo. «Noi siamo pronti al dialogo con gli alleati perché l’unità è il valore più importante da preservare», ha detto stamattina il coordinatore Michele Pais spiegando le ragioni della sua presenza a Palazzo Tirso. In ogni caso, ha assicurato, «proporremo il nome di Solinas». Al tavolo il Grande Centro è rappresentato da Antonello Peru e Franco Stara, per i Riformatori c’è il coordinatore Aldo Salaris, per l’Udc il segretario Andrea Biancareddu e la consigliera Alice Aroni. Per Idea Sardegna, presenti Roberto Caredda e Giovanni Antonio Satta. Al tavolo siedono otto partiti e venti persone.

