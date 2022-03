Dopo la telefonata, nella tarda serata di ieri, con Emmanuel Macron per discutere dei colloqui sulla guerra in Ucraina, il presidente del Consiglio italiano Mario Draghi interviene oggi in Parlamento in vista del Consiglio europeo del 24 e 25 marzo; al mattino sarà alla Camera, nel pomeriggio al Senato.

Ieri, in occasione del videocollegamento col presidente ucraino Volodymyr Zelensky, Draghi ha elogiato "il coraggio, la determinazione, il patriottismo" del popolo ucraino e ha confermato l'impegno di Roma a fornire al Paese, che si difende dall'invasione russa, aiuti "anche militari" contro i "massacri" perpetrati "con ferocia", città per città, dalle truppe di Vladimir Putin.

(Unioneonline/s.s.)

