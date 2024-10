Torna a Cagliari il generale Roberto Vannacci, alto ufficiale prestato all’Europarlamento in quota Lega (senza tessera e, chissà, con in animo la nascita di un partito tutto suo).

L’autore del bestseller autoprodotto “Il Mondo al Contrario”, che ha scalato le classifiche di vendita grazie alle critiche, annuncia che il 3 novembre sarà «nella mia amata Sardegna» alla Fiera campionaria. «Parleremo di futuro, di prosperità, di energia e di eolico, di paesaggi, di mare, di Europa, di politicamente corretto, di cittadinanza, di immigrazione, di scuola, di giovani, di popoli e di identità...e di chi ci vuole svendere per pochi spiccioli», annuncia Vannacci.

L’appuntamento è organizzato dall’associazione il Mondo al Contrario, presieduta dal “camerata” – così si definisce lui – Fabio Filomeni: «Ci vediamo alla Fiera per ascoltare il generale e la sua battaglia contro il politicamente corretto», è il suo invito. E indica anche il padiglione della Campionaria che ospiterà l’evento: «Il D, come “Decima”». E fa il simbolo della X, o del dieci romano. O della X Mas, come la flottiglia fascista.

