Vaccini antinfluenzali in farmacia, più fondi per patologie come talassemia e malattie mentali e investimenti sulla ricerca.

Sono alcuni dei provvedimenti che riguardano la sanità adottati oggi in Giunta, come rivendica la presidente della Regione Alessandra Todde.

«È stata definita l’assegnazione di oltre 59 milioni di euro annuali per interventi rivolti a persone con determinate patologie (talassemia, emofilia, nefropatia, malattie mentali, neoplasie maligne e trapiantati di organi solidi non renali) – sottolinea Todde -. La delibera pone speciale attenzione al tema della salute mentale, con la creazione di un tavolo tecnico per riqualificare gli interventi a favore dell'integrazione e del coinvolgimento».

Inoltre «abbiamo autorizzato la spesa di 5 milioni nel 2024 per sostenere finanziariamente i Comuni con le spese per l’inserimento di minori in strutture residenziali».

Via libera al finanziamento «dell’Accordo sperimentale fra l’Assessorato e Federfarma Sardegna per la somministrazione dei vaccini antinfluenzali nelle farmacie dell’Isola, consentendone così una diffusione capillare. La sperimentazione coinvolgerà 10 mila cittadini che potranno vaccinarsi - senza oneri - presso le farmacie aderenti».

Semplificata «l'erogazione di finanziamenti regionali alle comunità di accoglienza per giovani adulti e adulti sottoposti a misure restrittive della libertà personale».

Rimodulata «la distribuzione del Fondo per le Politiche Sociali per l’anno 2023, per allineare la programmazione alle nuove linee guida concernenti le modalità di attuazione del Reddito di inclusione sociale (REIS) e altre misure per interventi di contrasto alla povertà. La deliberazione mira ad ottimizzare l'utilizzo delle risorse, garantendo un sostegno adeguato ai nuclei familiari in difficoltà economica»

Infine è stato «approvato l'accordo integrativo regionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale. L’Accordo intende migliorare la presa in carico dei pazienti cronici, incentivando economicamente i medici a prescrivere le prestazioni volte alla promozione della salute, alla prevenzione, alla diagnosi precoce e al contrasto dei principali fattori di rischio per le malattie croniche non trasmissibili».

I fondi per la ricerca

Ancora: su proposta dell'assessore alla Programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, Giuseppe Meloni, la Giunta regionale ha deliberato l'assegnazione di 30 milioni di euro, per il triennio 2024/26, relativa ai contributi per il Sistema regionale della Ricerca scientifica e l'innovazione tecnologica, a seguito della ricostituzione della relativa Consulta, composta dai rappresentanti delle diverse organizzazioni private e pubbliche che svolgono attività di ricerca presenti nel territorio regionale. La Giunta ha finanziato il sostegno di importanti progetti dell'agenzia Sardegna Ricerche, come la biblioteca scientifica regionale, delle Università di Cagliari e Sassari, con importanti contributi per i ricercatori sardi, e l'agenzia Agris per nuovi interventi in Agricoltura.

«Abbiamo grande fiducia nella ricerca, considerata il motore dello sviluppo e del futuro per i nostri territori - afferma il vicepresidente della Giunta. Le priorità della nostra programmazione nei prossimi anni includeranno il rafforzamento della ricerca di base e il sostegno ai ricercatori, con iniziative volte sia a trattenere i talenti locali che a favorire il loro rientro nella nostra Isola».

Sempre su proposta dell'assessore Meloni, sono state approvate diverse variazioni di bilancio per dar corso all'utilizzo di nuove risorse o alla riprogrammazione di quelle pregresse già presenti nelle disponibilità regionali. Via libera, infine, alla delibera relativa al Conto giudiziale dell'Agente contabile Tesoriere della Regione relativo all'annualità 2023.

