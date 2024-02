In attesa dei primi dati ufficiali, dai seggi olbiesi, i numeri sono in controtendenza con l'andamento regionale che vede in testa la candidata del Campo Largo, Alessandra Todde.

A Olbia, su cinque sezioni scrutinate alle 11, tiene testa l'aspirante candidato di centrodestra, Paolo Truzzu, con 3.600 preferenze contro le 2.900 a favore di Todde mentre si contano 280 voti per il terzo candidato alla presidenza di Villa Devoto, Renato Soru.

Nella città roccaforte forzista, al momento il candidato più votato dello schieramento di centrodestra è il consigliere regionale uscente e consigliere del Comune di Olbia, Angelo Cocciu, in quota Forza Italia.

L'andamento olbiese sembrerebbe un trend confermato in tutta la Gallura: a Tempio, chiuso lo spoglio nella sezione dodici, seggio molto rappresentativo, Truzzu conta 313 voti contro i 227 di Todde, i 5 di Soru e i 14 della quarta candidata, Lucia Chessa.

Attualmente, il candidato più votato in assoluto a Olbia è il consigliere uscente del PD, Giuseppe Meloni, che nel suo paese d'origine Loiri Porto San Paolo riesce a invertire la tendenza gallurese con Truzzu in testa, portando Todde a superarlo di oltre 400 voti.

