Le trattative per la composizione della nuova Giunta sono andate avanti per tutta la notte. Alla fine il presidente della Regione e le forze politiche di maggioranza dovrebbero aver raggiunto una quadra.

Al Bilancio resta Giuseppe Fasolino (Forza Italia), all’Ambiente al posto di Gianni Lampis arriva Marco Porcu (Fratelli d’Italia), ai Lavori Pubblici ci sarà Pierluigi Saiu della Lega, all’Agricoltura Valeria Satta della Lega, Anita Pili (Sardegna Venti20) rimarrebbe all’Industria, come pure Andrea Biancareddu (Udc) all’Istruzione, e Gianni Chessa (Psd’Az) al Turismo. Agli Enti locali e Urbanistica andrebbe Aldo Salaris dei Riformatori in sostituzione di Quirico Sanna (Psd’Az). Sorpresa agli Affari generali dove approderebbe il presidente del Psd’Az Antonio Moro. La guida dei Trasporti dovrebbe andare all’attuale dg dell’assessorato Gabriella Massidda. Alla Sanità entrerebbe Carlo Doria (Psd'Az) al posto di Mario Nieddu (Lega). Infine il Lavoro: Forza Italia è stata costretta a fare un passo indietro su Marco Tedde e a indicare una donna. Tre ipotesi: la ex dirigente del Comune di Cagliari Ada Lai, la vice sindaca di Alghero Giovanna Caria, Maddalena Calia (già europarlamentare).

Resterebbero fuori dalla Solinas bis Quirico Sanna, Gabriella Murgia e Mario Nieddu. Ad ogni modo, non sono escluse correzioni nel corso della giornata.

