I decreti per gli incarichi ai nuovi assessori della giunta regionale della Sardegna saranno emanati solo nella giornata di lunedì. Così, è molto probabile che anche per la rosa di nomi della squadra ci sarà da aspettare ancora qualche ora.

Anche perché, secondo quanto trapela, il presidente della Regione Christian Solinas è lontano dalla chiusura del cerchio. Qualcuno parla di “alto mare” e “caos”.

I nodi di questo rimpasto annunciato alla fine di marzo sono tanti e sono venuti tutti al pettine dopo l’azzeramento di due giorni fa.

Una cosa è certa: Solinas dovrà riassegnare le deleghe entro lunedì, al più tardi martedì mattina, prima comunque della seduta dell’Aula per l’esame della legge Omnibus 2.

Le trattative delle ultime ore si sono focalizzate in parte sulle quote rosa: Forza Italia insiste su Marco Tedde per la seconda casella, nonostante il governatore chiedesse il nome di una donna. Il presidente sarebbe anche disposto ad assegnare una seconda delega all’Udc, ma a una donna.

Ma interessati al secondo assessorato centrista sono i consiglieri Pietro Moro e Gian Filippo Sechi.

Il presidente avrebbe difficoltà anche a far passare il nome della ex dg dell’Ambiente Andreina Farris. Il movimento Idea Sardegna ha fatto trapelare, infatti, che il nome della Farris non li rappresenta.

C’è poi la grana Riformatori che non sono assolutamente disposti a perdere la guida dei Lavori pubblici che dovrebbe andare alla Lega.

Insomma, ce n’è abbastanza per l’ennesimo rinvio.

