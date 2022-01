Entra nel vivo il toto-Quirinale. Il presidente della Camera Roberto Fico ha convocato il Parlamento in seduta comune il 24 gennaio per dare il via alle votazioni.

E i bookmakers si scatenano. Secondo i betting analyst favorito numero uno è Mario Draghi. Oddsdealer.net, fornitore di quote per i bookmakers internazionali, quota a 1,90 l’attuale presidente del Consiglio.

Alle sue spalle quella che ha più probabilità di diventare la prima donna al Quirinale, l’attuale ministro della Giustizia Marta Cartabia, quotata a 2,50. Seguono democristiani di lungo corso come Pier Ferdinando Casini a 5 e Paolo Gentiloni a 7.

La presidente del Senato Maria Elisabetta Casellati paga 10,50 volte la posta. Alle sue spalle si piazza Silvio Berlusconi, il nome “ufficiale” del centrodestra che secondo i bookmakers non ha molte speranze: è quotato a 15.

Alle spalle del leader di Forza Italia il suo ex braccio destro a Palazzo Chigi Gianni Letta, quotato a 22. Seguono Marcello Pera e 23 e Anna Finocchiaro, che paga 27 volte la posta.

Gli ex premier Romano Prodi e Giuliano Amato sono entrambi quotati a 30, poi Paola Severino a 32 e Dario Franceschini a 37.

Chiudono a 40 tre donne: Letizia Moratti, Emma Bonino e Rosy Bindi.

