«Il ricorso non è ancora stato depositato, lo sarà a giorni. L’obiettivo era in settimana, ma si stanno riguardando le carte». Così Alessandra Todde in conferenza stampa dopo la riunione di Giunta, ha parlato della contromossa dei suoi legali contro l’ordinanza di decadenza.

«Riferirò in Aula il 3 febbraio, sono stata io a chiedere di riferire», ha puntualizzato. «La legislatura proseguirà sino a quando si esprimeranno organi competenti e il Consiglio regionale».

Sull’ipotesi di chiedere i danni suggerita da Giuseppe Conte, «si vedrà nelle sedi competenti». Sull’ipotesi di sollevare il conflitto di attribuzioni davanti alla Corte Costituzionale, «per il momento entriamo nel merito del caso».

La governatrice dice anche di aver apprezzato le parole di Giorgia Meloni sul caso decadenza: «Sono state misurate, si è espressa correttamente». Il leader M5S Giuseppe Conte ha parlato dopo molto tempo: «Gliel’ho chiesto io, detesto l’improvvisazione».

L’approvazione del Prs

«Un documento vivo, da modificare nel corso della Legislatura». Così Alessandra Todde sul Piano regionale di sviluppo approvato oggi nella seduta di Giunta. Seicento pagine in cui sono definiti gli interventi sulle materie più importanti, corrispondenti agli obiettivi di legislatura annunciati in campagna elettorale. Tra gli altri, la salute, l’istruzione, le politiche sociali, l’edilizia sociale, la transizione energetica, l’ambiente e la gestione dell’acqua, i trasporti, il cantiere delle riforme. La presidente della Regione ha detto che sono stati programmati già 3,7 miliardi, entro il 2029 ne programmeremo circa 20».

© Riproduzione riservata