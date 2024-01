Alessandra Todde attacca l’avversario Paolo Truzzu sulla gestione della “sua” Cagliari, la città che il candidato sindaco del centrodestra governa da sindaco.

«Siamo stati al mercato di San Benedetto», spiega l’aspirante governatrice del Campo largo, «Cagliari è ormai da tempo diventata una città dove non si risolvono i problemi, semmai se ne creano di nuovi. Una città bloccata, strozzata dai cantieri fermi, bloccata da progetti mai realizzati, con una viabilità limitata che paralizza i cagliaritani e mette in crisi interi settori produttivi. Una città sempre più sporca e insicura», è una delle accuse, «mal governata, meno attrattiva, stanca di essere gestita disastrosamente da una giunta comunale in evidente affanno».

Questo, secondo Todde, il sentimento dei cagliaritani, perché «queste sono le voci che testimoniano la rabbia di chi la città la vive davvero. È un coro talmente unanime ed evidente che chi sostiene il contrario lo fa solo per propaganda».

