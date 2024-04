«La nostra coalizione è forte e coesa e ha progetto e fondamenta. Con Cagliari proseguiamo il progetto iniziato per la Regione».

L’ha dichiarato la governatrice Alessandra Todde prima della conferenza stampa di presentazione della candidatura di Massimo Zedda a sindaco di Cagliari.

La ex vicepresidente del M5S non si sottrae a domande delicate come quelle sull’allargamento eventuale a liste civiche: «È importante la coerenza del progetto, ma chi è seduto al tavolo ha tutti gli elementi per poter identificare chi è importante e forte per sostenere questo progetto».

E sull’eventualità di un sostegno a Zedda da parte di Italia Viva e Azione: «Il M5S ha i suoi rappresentanti che sono al tavolo e seguono le trattative. Certamente non facciamo liste di proscrizione e non facciamo distinzioni sulla base delle persone e delle forze politiche. In altri contesti abbiamo stretto accordi con Azione e con Italia Viva. Ogni contesto è particolare. La cosa importante è che ci sia coerenza rispetto al progetto presentato».

© Riproduzione riservata