Il Terzo Polo ha chiuso le liste per il proporzionale. Confermata la presenza della ministra per le Pari opportunità di Italia Viva Elena Bonetti come capolista alla Camera. Al secondo posto c’è il senatore uscente di IV Giuseppe Luigi Cucca, terza l’esperta in progettazione europea Laura Pinna per Azione, quarto il segretario di Azione per l’area metropolitana di Sassari Francesco Chessa.

Per il Senato guida la lista il portavoce di Azione in Sardegna, il giornalista Guido Garau, seconda è la senatrice uscente di IV Elvira Evangelista, terzo il segretario di Azione per la provincia di Nuoro Sebastiano Tola.

Bonetti correrà anche in altre Regioni: in caso di vittoria, potrebbe accettare l’elezione fuori dalla Sardegna e Cucca potrebbe rientrare in Parlamento. Trattative ancora in corso sui nomi per i sei collegi maggioritari.

