«Un comunicato congiunto del centrodestra sul voto in Sardegna? Aspettiamo i risultati finali. Quando ci saranno i risultati definitivi parleremo». Lo ha affermato Antonio Tajani, vicepremier e segretario di Forza Italia, dopo la riunione del Consiglio dei Ministri a Palazzo Chigi.

«Dopo il voto sardo – ha aggiunto Tajani – non cambia nulla, né nella maggioranza né nel governo e nemmeno nelle scelte. Siamo tutti calmissimi, nessuno è nervoso. Siamo serafici».

Già in mattinata da Forza Italia erano arrivate dichiarazioni all’insegna del “comunque vada non cambia nulla”.

Il senatore azzurro ed ex ministro Maurizio Gasparri aveva anche invitato il centrodestra a «riflettere» in quanto, aveva sottolineato, «abbiamo ritenuto di non ricandidare il presidente uscente, ma la sostituzione non è riuscita a ribaltare il giudizio non positivo sulla giunta Solinas», rimarcando che «Truzzu, sindaco di Cagliari, nella classifica dei sindaci del Sole 24 ore non era ai primi posti».

