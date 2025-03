Il ministro delle Imprese e del made in Italy Adolfo Urso ha dato disposizione, di intesa con la ministra del Lavoro Marina Calderone e con il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto, di convocare due riunioni tecniche per fare chiarezza sulla situazione delle aziende dell'indotto del Sulcis Iglesiente, con particolare riguardo agli ammortizzatori sociali, e sullo stato di avanzamento del nuovo piano di approvvigionamento energetico dell'area, condizione cruciale per il rilancio dell'intero polo industriale.

Al tavolo sul piano energetico regionale per l'area industriale del Sulcis Iglesiente parteciperanno la Regione e il ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, già in interlocuzione su questo dossier, il ministero del Lavoro e le organizzazioni sindacali.

