Stipendi più alti per gli staff degli assessori, dietrofront della GiuntaRespinta invece l’abolizione della legge “poltronificio”
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La Giunta Todde voleva aumentare gli stipendi degli staff degli assessorati. Poi ha cambiato idea. L’emendamento che incrementa del 10% le indennità dei componenti dei gabinetti degli assessorati è stato ritirato poco fa dopo il pressing in Aula di tutta l'opposizione.
Il Consiglio ha bocciato, invece, il correttivo di Fausto Piga (FdI) che prevedeva l’abolizione della legge sugli staff varata nella scorsa legislatura. «Hanno salvato il poltronificio», ha commentato in Aula il relatore di minoranza.
Ok all’unanimità a un’altra proposta di modifica dell’Esecutivo che porta da trenta a cinquanta milioni le risorse per l’attuazione del comparto unico. Quindi, 20 milioni in più per il 2026, ma anche per il 2027 e 2028.