Il via libera alla variazione di bilancio da due miliardi di euro è atteso per oggi in tarda serata o per domani mattina. Eppure i lavori procedono a rilento. Ora l’Aula sta discutendo l’articolo 9 sul personale e non mancano le polemiche. In particolare su un emendamento della Giunta che aumenta del 10% le indennità dei componenti dei gabinetti degli assessorati.

Si tratta di un ripristino. Il correttivo infatti - come ha ricordato il relatore di minoranza Fausto Piga (FdI) in apertura di discussione generale dell’articolo - abroga il comma di una legge del 2012 che aveva tagliato le stesse indennità per esigenze di spending review.

Lo stesso Piga ha presentato un emendamento per abrogare la legge sugli staff varata nella scorsa legislatura: «Noi la rivoteremmo, ma vogliamo smascherare i finti moralisti come voi, che il poltronificio l’avete addirittura moltiplicato».

All’articolo 9 c’è anche l’emendamento di Giunta che porta da 30 a 50 milioni le risorse per attuare il comparto unico, ovvero l’equiparazione degli stipendi dei dipendenti regionali con quelli degli enti locali.

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