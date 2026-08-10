Passo indietro della Giunta, almeno temporaneo, sullo stanziamento dei 30 milioni di euro per la fusione degli aeroporti e, in particolare, per consentire alla Regione di avere una partecipazione del 9,25% nella holding che dovrebbe gestire i tre scali se la fusione andrà in porto.

All’articolo 4 (Trasporti) della variazione di bilancio triennale da due miliardi la Giunta ha presentato un emendamento che sposta lo stanziamento dal 2026 al 2027.

In pratica, si guadagnano sei mesi di tempo. E il problema è rinviato alla prossima finanziaria 2027.

L’Aula ha ripreso alle 15 la discussione della manovra proprio con l’esame dell’articolo sui trasporti. Il via libera è atteso domani notte o al massimo mercoledì mattina.

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