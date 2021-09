Ha le idee chiare e parte da lontano Angelo Schiaffino, 41 anni, attuale vice sindaco di Stintino. Lancia infatti la sua candidatura a sindaco in vista delle prossime elezioni comunali, che nello splendido borgo marinaro si svolgeranno a maggio- giugno 2022.

Antonio Diana, attuale primo cittadino, sta concludendo il suo terzo mandato e per sua scelta non si ripresenterà. Perciò quella di Schiaffino è una candidatura all'insegna della continuità amministrativa.

"In questi anni penso di avere maturato esperienze politiche e amministrative importanti ed essere quindi pronto alla guida della comunità.- spiega oggi Angelo Schiaffino - Sono animato da un grande amore per il mio paese. Assieme ad un bel gruppo di amici cercheremo di fare qualcosa di importante per Stintino. Tanto lavoro è stato fatto e penso che questo sia evidente, sotto l'occhio di tutti. Bisogna però - continua il candidato sindaco - portare avanti i numerosi progetti in cantiere e lavorare nel contempo su idee nuove. Stintino, durante le ultime legislature, è decisamente migliorata in tutti i settori e sta assumendo una valenza internazionale, specie nel il turismo. Il nostro intendimento è anche implementare questo ruolo. La nostra sarà una lista civica - conclude - una miscela di esperienza e forze nuove. Tutti avremo un solo obbiettivo: portare sempre più in alto Stintino, migliorarne la vivibilità, garantendo i servizi al cittadino 365 giorni all'anno".

Angelo Schiaffino, oltre al ruolo di vice sindaco assunto in questa legislatura, è stato assessore comunale dal 2007 al 2017. Tra le sue deleghe lavori pubblici, turismo, portualità ed edilizia privata. Il neo candidato sindaco è anche da vari anni il patron dello Stintino calcio, società che milita nel campionato di Promozione. Per ora nella cittadina non sono state annunciate altre candidature ufficiali. Ma molto probabilmente Angelo Schiaffino non sarà l'unico competitor ad ambire alla carica di sindaco.



