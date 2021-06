E’ sul Buras (il Bollettino ufficiale della Regione Sardegna) la legge sugli staff della Giunta. Con l’entrata in vigore, quindi da domani, scatta il countdown di trenta giorni necessario per lo spoil system interno previsto nella 107.

Trenta giorni entro i quali potranno essere revocate le funzioni di un centinaio di figure tra direttori generali, componenti degli uffici di gabinetto e giornalisti dell’Ufficio stampa.

In legge c’è scritto infatti che “l’attribuzione delle funzioni di direzione generale è confermata o revocata entro trenta giorni dall'entrata in vigore: in caso di silenzio, decorso tale termine, i dg in carica si intendono confermati”.

Stesso discorso per i componenti degli uffici di gabinetto, revocati “salvo espressa disposizione contraria da parte del presidente della Regione e dell'assessore, entro trenta giorni dall'entrata in vigore”.

La disposizione sui gabinetti non si applica però ai componenti provenienti dalla magistratura ordinaria, amministrativa e contabile. E’ il caso dell’attuale capo di Gabinetto della presidenza della Giunta, Maria Grazia Vivarelli. Quanto all’Ufficio stampa, “dal trentesimo giorno dall’entrata in vigore è soppresso e i relativi contratti di natura fiduciaria stipulati in vigenza delle medesime disposizioni sono risolti di diritto.

