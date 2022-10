Un passo indietro, prima di una decisione del consiglio dei ministri che sembrava già annunciata: "Per facilitare la chiusura del quadro ho comunicato al mio partito che per favorire l’unità nostra e della coalizione non intendo competere per l’incarico di sottosegretario del Governo”.

Lo ha scritto il deputato di Forza Italia Ugo Cappellacci, un’ora prima della riunione a Palazzo Chigi dalla quale dovrebbero uscire i nomi che andranno a completare la squadra di governo.

"Prima del percorso personale ci sono le idee, i valori e i programmi”, ha aggiunto l’ex presidente della Regione, “l’unica competizione che intendo affrontare è quella per il futuro della Sardegna, per l’attuazione del principio di insularità e della parità dei diritti con tutte le altre regioni d’Italia. E per questa sfida intendo battermi con tutte le mie forze”.

Resta in silenzio, per ora, l’altro sardo che punta – e con molte più chance – a un posto di sottosegretario: per Salvatore Deidda (FdI) ci potrebbe essere un posto al ministero della Difesa accanto a Guido Crosetto.

