È durata poco appena un'ora la seduta del Consiglio regionale che da oggi ha cominciato la sessione di esame del documento collegato alla manovra finanziaria della Regione.

Dopo la lunga attesa per l'approdo del testo in Assemblea, che ha avuto una genesi di circa 5 mesi, questa mattina i relatori Stefano Schirru (Psd'Az), presidente della terza commissione e Giuseppe Meloni (Pd) per la minoranza hanno illustrato il testo, poi si è riunita la conferenza dei capigruppo che ha stabilito di rinviare tutto alla settimana prossima.

L'esame del Collegato, che contiene anche la norma che deve "aggiustare” la riforma degli enti locali del 2021, impugnata dal governo dopo qualche mese dal via libera e salvata dalla Corte costituzionale con un pronunciamento nel marzo 2022, riprenderà martedì 27 giugno, ma ai primi punti dell'ordine del giorno è inserita la discussione di due mozioni del centrosinistra, primi firmatari Cesare Moriconi (Pd) e Francesco Agus (Progressisti), sulla delibera della giunta in merito ai quattro nuovi ospedali.

Per il giorno prima, lunedì 26 giugno alle 18, è stato invece fissato il termine per la presentazione degli emendamenti.

Sul Collegato si attende ancora il parere, previsto per legge, del Consiglio delle autonomie locali per la parte che riguarda proprio gli enti locali.

(Unioneonline/v.l.)

