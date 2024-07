Luigi Falqui (27 anni) è il nuovo coordinatore dei "Progressisti di Sinnai", schieramento presente nel Consiglio Comunale con cinque consiglieri e due assessori.

Giuseppe Zicca (43 anni), è stato eletto vice coordinatore. Rita Sanna (51 anni), è la nuova tesoriera.

«Nel segno dell’innovazione e della continuità - si legge nel comunicato - fanno parte del direttivo anche Luca Puggioni, Maurizio Mallus, Roberto Manca e Pierpaolo Pilleri».

«Lavorerò per mantenere un ambiente politico inclusivo e propositivo», ha dichiarato il neo coordinatore Luigi Falqui: «Mi impegnerò a lavorare per il bene di Sinnai e per avvicinare i giovani alla politica, perché sono loro il presente e il futuro della comunità».

