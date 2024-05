«Lo stanziamento previsto dal Ministero dell’Agricoltura è assolutamente insufficiente per sopperire alla tragica situazione che attualmente vive la Sardegna che necessiterebbe invece di ben 309 milioni di euro». Piuttosto chiara, la richiesta al suo governo, da parte del parlamentare della Lega, Dario Giagoni, che ha presentato un'interrogazione, in merito all’emergenza idrica che comincia a farsi sentire Sardegna.

«Auspichiamo che tali somme siano ben presto stanziate perché l’isola, come emerge anche dalle recenti notizie di stampa, sta vivendo una situazione complessa e difficile». Giagoni, dopo aver sottolineato il fatto che sia «urgente realizzare infrastrutture contro la dispersione idrica» e aver chiesto al ministero competente «maggiori risorse per l’isola», ricorda come «la crisi idrica sempre più ingestibile e difficile» stia «mettendo a dura prova il settore agro-pastorale di tutta la Regione Sardegna.

Il risultato finale è che si coltiva assai meno di quel che si potrebbe e coloro i quali si prodigano in tale attività devono fare i conti con l’incubo del razionamento che ogni anno, con l’arrivo della primavera, si aggira funesto su tutta l’isola». In Sardegna, ricorda ancora Giagoni, le perdite di acqua «sono certificate al 51,2%: in sostanza, più della metà dell’acqua che ci manda il cielo viene dispersa».

© Riproduzione riservata