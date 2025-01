«Il governo Meloni venga in Parlamento a riferire su cosa sta facendo contro i cambiamenti climatici e gli eventi meteo estremi, alluvioni, siccità, incendi, visto che il piano di adattamento climatico deciso nel dicembre 2023 è fermo».

Lo chiede il parlamentare di Avs Nicola Fratoianni, puntando il dito contro l’Esecutivo e sottolineando che il piano di adattamento è ancora al palo, «senza attenzioni e senza finanziamenti».

«Intanto – aggiunge Fratoianni - la Sardegna ha chiesto lo stato d'emergenza per la siccità e in Sicilia abbiamo una situazione drammatica. E intanto in Basilicata hanno immesso nell'acquedotto l'acqua del fiume. E ci sarebbe molto altro di cui discutere. Arrivati a questo punto è ora di chiedere che il governo venga nelle Aule parlamentari a riferire. Anche perché scandalosamente la Meloni non ha detto una parola su questi problemi in conferenza stampa».

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata