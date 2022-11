“Le pale eoliche sono un orrore”.

Lo ha detto ai microfoni di Sky Tg24 Vittorio Sgarbi, neosottosegretario alla Cultura del Governo Meloni.

Un assist alla battaglia che stanno conducendo diversi sindaci sardi contro l’installazione di mega impianti per la produzione di energia dal vento nei mari (e non solo) della Sardegna.

"Il paesaggio deve essere preservato”, ha detto il sottosegretario, rivendicando il suo essere “conservatore” in nome della difesa del territorio.

Non è la prima volta che Sgarbi prende posizione contro gli impianti eolici, anche quelli che riguardano la Sardegna.

Anche in un’altra sua recente apparizione in tv, a Stasera Italia su Rete 4, toccando il tema delle energie alternative, Sgarbi ha spiegato: “Elon Musk, con cui ho parlai qualche tempo fa, ha inventato le tegole fotovoltaiche, quindi dal ministero potremo indicare che quelle tegole possono essere sostituite in molti edifici anche teoricamente storici, quindi mettendo quelle che funzionano. Ma distruggere tutto, distruggere il paesaggio è un crimine che andrà colpito. In gran parte, forza della mafia, in Sicilia, Calabria e Puglia il paesaggio è già stato sconvolto per sempre, con le pale per giunta ferme. Questa è la tragedia che questo governo deve valutare in termini oggettivi''.

