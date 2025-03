Lo hanno annunciato la scorsa settimana e ribadito stamattina: i 26 operatori socio sanitari operativi nella Asl di Cagliari durante la pandemia, ma che oggi si trovano senza un impiego stabile, hanno piantato le tende sotto il palazzo del Consiglio regionale in via Roma a Cagliari.

«Il presidio sarà permanente, almeno fino a quando - ha detto Gianfranco Angioni, referente regionale Usb sanità - i lavoratori non otterranno risposte. Non siamo spaventati, ma ci accampiamo e dormiamo qui, finché non capiranno che non si può vivere senza lavorare».

I 26 Oss sono inseriti in una graduatoria di stabilizzazione prioritaria: «Questo significa che hanno i requisiti maturati nel periodo Covid, ma non vengono assunti a tempo indeterminato nonostante l’esistenza di una graduatoria con 137 idonei dalla quale loro sono stati esclusi», spiega Angioni che non nasconde l’amarezza per «aver ricevuto delle istituzioni abbiamo ricevuto solo promesse».

