Il Movimento 5 Stelle vuole la riconferma dell’attuale presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

L’assemblea dei senatori M5S si è riunita oggi per aggiornarsi sull’ormai imminente partita per il Quirinale. Quasi all’unanimità i pentastellati si sono espressi per fare pressing per una riconferma al Colle di Mattarella. E pensare che solo tre anni fa Luigi Di Maio ne chiedeva l’impeachment per il caso Savona.

A dare la notizia sono state fonti dello stesso Movimento. Nel corso della riunione convocata dalla capogruppo Mariolina Castellone il “partito” che spinge per chiedere a Mattarella di fare un nuovo mandato si è espresso “a larghissima maggioranza”.

Mattarella, dal canto suo, ha sempre respinto l’ipotesi di un bis, che sarebbe il secondo nella storia repubblicana. Il primo è proprio quello del suo predecessore Giorgio Napolitano, riconfermato nel 2013 ma dimessosi dopo due anni, mettendo fine anticipatamente al suo secondo mandato, ad oggi un unicuum nella storia della Repubblica italiana.

(Unioneonline/L)

