Comincia sabato 28 gennaio il tour elettorale in Sardegna di Paola De Micheli, candidata alla segreteria nazionale del Partito Democratico. Il 12 marzo si aprirà il congresso per eleggere la guida della forza politica di centrosinistra che prenderà il posto di Enrico Letta.

De Micheli sarà nell’Isola per due appuntamenti della campagna elettorale avviata il 7 novembre scorso. A Sassari interviene alle 11.30 nella sede provinciale del Pd in via Mazzini 2 per la presentazione della candidatura e della sua proposta politica congressuale, mentre nel pomeriggio la candidata alla leadership del partito dei Dem sarà a Cagliari per la presentazione del suo libro “Concretamente. Prima le persone”. L’appuntamento, aperto al pubblico, sarà ospitato in via Emilia nella sede provinciale del Pd. Dialogherà con l’autrice la professoressa Maria Del Zompo.

