Spera con «una preferenza netta» che in Usa vinca Kamala Harris, la segretaria del Pd Elly Schlein. E attacca il governo su «una manovra recessiva» e sulla sanità, tema su cui «da settimane Giorgia Meloni dà i numeri, non per un caso ma per un disegno: la destra vuole una sanità a misura del portafoglio delle persone».

Ospite di 'Che tempo che fa' sul Nove la segretaria dem tiene il punto sull'unità del centrosinistra. «Abbiamo fatto bene a continuare a costruire testardamente l'unità, perché il nostro avversario è la destra, il Pd ha doppiato Fi e cresce perché non perde tempo in polemiche con le altre opposizioni e in un dibattito politicista sul perimetro di quali siano le sigle migliori».

Qualche minuto invece la Schlein lo spende per bloccare in modo netto il progetto di Vincenzo De Luca di un terzo mandato in Campania. «Il Pd ha una posizione chiarissima: siamo contrari al terzo mandato. Per noi vale la legge nazionale che prevede il limite a 2 mandati. Possono votare tutte le leggi regionali che vogliono ma il Pd non sosterrà presidenti uscenti per un terzo mandato».

Di più. Una terza corsa sarebbe stata sostenuta «con piacere» anche per Decaro e Bonaccini. «Ma le regole valgono per tutti e se qualcuno non è abituato perché prima funzionava diversamente, adesso è bene che si abitui al cambiamento perché io sono stata eletta esattamente per fare questo».

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata