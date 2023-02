La tappa elettorale di Elly Schlein in Sardegna accende lo scontro sulla continuità territoriale.

La candidata alle primarie del Partito Democratico oggi ha attaccato una Giunta regionale «totalmente inadeguata». «Superficiale, si informi», la replica di Christian Solinas e dell’assessore dei Trasporti Antonio Moro.

«Ho il piacere di vivere la Sardegna da almeno 20 anni e ho visto come sia più difficile ultimamente collegarsi e raggiungerla, mi chiedo dove sia il presidente della Regione e cosa stia facendo per risolvere seriamente il problema della continuità territoriale», attacca Schlein da Olbia.

«Lo dico da mesi – continua l’esponente Pd –, sulla continuità c’è una totale inadeguatezza del governo regionale che crea disparità per i sardi. Ci deve essere una interlocuzione più seria ed è necessario cercare soluzioni complete anche al problema della mobilità interna».

Parole che non sono andate giù a chi governa la Regione.

Schlein, «oggi turista per caso in Sardegna a caccia di consensi, non si preoccupi, il presidente della Regione è ben presente e segue con forte attenzione l’emergenza della continuità vissuta quotidianamente da tutti i sardi», la replica di Solinas.

«Invece di venire qui a darci inutili lezioni proponendo ricette economiche miracolose, la candidata alle primarie Pd dimostri di essere adeguata al ruolo a cui ambisce e chieda anche al suo partito, al quale in anni recenti non sono mancate responsabilità di governo nazionale e regionale, di tutelare realmente la Sardegna e i sardi e il loro diritto a non essere isolati».

Parole, quelle di Elly Schlein, definite «superficiali e strumentali» dall’assessore Moro. «Cosa ha fatto nel suo appena concluso mandato da parlamentare Ue a favore del diritto alla mobilità dei sardi? Noi siamo abituati a certi politicanti italiani che, pur di catturare quattro voti, sono capaci di banalizzare e vandalizzare i problemi storici della nostra terra come lo sono appunto i trasporti».

