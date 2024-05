«Il Pd fa i congressi e li fa davvero, discute e poi definisce una linea: è in grado di assestarsi come primo partito, come è successo in Sardegna».

La segretaria nazionale Elly Schlein è fiduciosa sul destino dei Dem. E assicura che si trovano in buono stato di salute durante un’intervista rilasciata questa mattina a Rtl 102.5.

«Questo non significa», ha aggiunto Schlein, «che non sia un partito plurale, legittimamente altri non firmeranno il referendum sul jobs act. Non vedo un partito diviso e frammentato come tanti raccontano, ma un partito in grado di recuperare sei punti nei sondaggi».

Sarà un lavoro lungo, ha aggiunto, «costruire una identità».

