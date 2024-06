«Sto leggendo delle cose, faccio fatica a capire che lingua sta parlando Giorgia Meloni, che film sta vedendo. Vede un altro Paese».

Così la segretaria del Pd Elly Schlein replica alle parole polemiche che Giorgia Meloni le ha rivolto dal palco dell'evento elettorale di Fdi a Roma.

«L'altro giorno mi ha attaccata dopo aver detto che la sinistra cancella l'identità - ha aggiunto Schlein, da Milano, a margine di un evento dem in vista delle europee a Milano – e io ho risposto che lei non si rende conto che in un anno e mezzo che governa sta cancellando la libertà delle persone».

«Perché – ha proseguito la leader del Pd – se hai un salario da fame, mentre lei blocca il salario minimo, e non riesci a pagarti l'affitto, mentre lei cancella 330 milioni di fondo affitto, se non riesci a curarti perché tagliano la sanità pubblica non hai piena libertà in questo Paese. Quindi – ha concluso – noi continuiamo a inchiodare questo governo su una gigantesca questione sociale e salariale che Meloni continua a cercare di eludere con armi di distrazione di massa e che il Pd non è disposto ad accettare».

