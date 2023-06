Il consigliere regionale del Lazio Alessio D’Amato lascia l’assemblea nazionale Pd dopo la partecipazione della segretaria Elly Schlein alla manifestazione del Movimento 5 Stelle a Roma.

«Ho comunicato a Stefano Bonaccini le mie dimissioni dall'Assemblea Nazionale del Pd. Brigate e passamontagna anche No. È stato un errore politico partecipare alla manifestazione dei 5S. Vi voglio bene, ma non mi ritrovo in questa linea politica», ha scritto su Twitter l’ex assessore alla Sanità della Giunta Zingaretti e candidato governatore sconfitto alle ultime regionali.

Il dibattito nel partito è aperto dopo che ieri la segretaria, all’ultimo momento e senza consultare il partito, ha deciso di partecipare alla manifestazione indetta dai pentastellati contro il governo Meloni.

«Elly Schlein – è l’opinione di Francesco Laforgia della direzione nazionale Pd – ha fatto benissimo a portare un saluto nella piazza del M5s. Si parlava di reddito e dignità ed era giusto esserci, pur nelle differenze di toni e contenuti (se non ci fossero, saremmo nello stesso partito). Se non fai questa fatica, compresa quella di gestire le critiche dentro il partito, come diavolo fai a organizzare il campo contro la destra? Vai avanti, Elly».

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata