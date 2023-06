«Fate le brigate di cittadinanza, mettetevi il passamontagna e di notte, senza farvi vedere, fate i lavoretti, sistemate i marciapiedi. Reagite».

La frase, pronunciata da Beppe Grillo dal palco della manifestazione contro il precariato organizzata a Roma dal Movimento 5 Stelle, cui ha partecipato, oltre al leader pentastellato Giuseppe Conte, anche la segretaria Pd Elly Schlein, innesca la polemica politica e le dure reazioni del centrodestra.

«La Schlein, Conte e Grillo, che incita alla violenza, invitando la popolazione a costituire le “brigate di cittadinanza” e a mettere il passamontagna, tutti insieme appassionatamente. Questa è la sinistra che vorrebbe guidare il Paese, ma che per il momento sobilla», il duro commento della presidente dei senatori di Forza Italia, Licia Ronzulli.

Anche Fratelli d’Italia condanna l’accenno alle “brigate” e chiede alla leader dem di dissociarsi: «Incitare all'odio è gravissimo. Incitare alla violenza ancora di più. Fare riferimento alle Brigate con il passamontagna e le altre frasi che sono state dette della piazza grillina lo trovò un atto gravissimo per il quale aspettiamo rettifica e scuse», afferma il senatore di Fratelli d'Italia Marco Silvestroni.

Reazioni anche in casa Pd: «Fare politica e fare spettacolo sono due cose ben diverse soprattutto se lo show non fa ridere. Parliamo con chi vuol costruire alternativa, non ci interessano fantasie su passamontagna e simili. Non portano nulla a chi ha bisogno e non sposta di un millimetro la destra al governo», il commento, su Twitter, della deputata dem Debora Serracchiani.

(Unioneonline/l.f.)

