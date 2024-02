La segretaria nazionale del Pd, Elly Schlein, è arrivata ad Alghero in occasione dell’incontro pubblico della candidata di Campo Largo Alessandra Todde al Miramare.

Cinema gremito oltre misura: i 400 posti a sedere non sono stati sufficienti e tante persone sono rimaste fuori.

La segretaria dem ha sottolineato le qualità della candidata Todde e si è rammaricata per le divisioni nel centrosinistra sardo.

«È la candidatura migliore possibile, quella di Alessandra Todde. Con una coalizione che l’ha scelta e che vuole produrre un cambiamento positivo per questa terra che se lo merita tanto», ha detto Schlein.

Inevitabile il riferimento al rivale in casa, Renato Soru: «Ho sempre avuto molto rispetto per lui», ha sottolineato la segretaria, «penso però che qui l’avversario sia la destra. E sia un avversario comune», ha aggiunto, rivelando rammarico per la divisione del fronte.

«Dalla Sardegna parte la Resistenza», ha poi detto dal palco Alessandra Todde, «il campo progressista è forte, vogliamo dare una speranza ai sardi e sconfiggere questa destra incompetente che ha fatto il male della Sardegna, la peggior giunta mai avuta».

© Riproduzione riservata