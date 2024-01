«Dobbiamo evitare che la regione cada nelle mani dei cinquestelle che porterebbero la nostra isola verso i paesi dell'Africa e non verso il nord Europa». A sostenerlo, stamattina a Sassari, l'onorevole Piero Pittalis a margine del congresso provinciale di Forza Italia a cui presenziava anche il collega di partito e deputato Vito di Palma. «Noi ci auguriamo - dichiara il deputato nuorese con la speranza che il centrodestra vinca la consultazione del 25 febbraio - che il prossimo governo regionale sia in completa discontinuità con il precedente». Parole che hanno scatenato gli applausi dei presenti.

«Abbiamo fatto un errore politico - continua l'analisi Pittalis senza nominare colui o coloro a cui si sta riferendo -. Ci hanno utilizzato alla bisogna per poi fare le valigie e andare altrove. Ma noi viviamo a dispetto di loro». Poi la rivendicazione: «Forza Italia vuole un ruolo da protagonista e non da spettatore qualunque. Saremo la vera sorpresa. Le nostre liste non sono fatte con scappati di casa».

Il parlamentare lancia infine un avvertimento sottolineando l'importanza di azioni attuate in funzione di tutta l'isola: «La politica non si può fermare a Monserrato. La sfida deve partire da qui, Sassari, Nuoro, Oristano». In occasione del congresso, tenutosi all'Hotel Grazia Deledda, è stata presentata la lista dei candidati nel sassarese degli azzurri per le prossime regionali e votate alcune cariche come quella di coordinatore provinciale che sarà ricoperta da Nanni Terrosu.

