Si avvicina la vittoria di Giuseppe Mascia, leader del Campo Largo, alle comunali di Sassari. E se il successo è ormai acclarato, con percentuali che superano il 51% e doppiano lo schieramento civico capitanato da Nicola Lucchi, il dubbio è se la spunterà al primo turno.

Mancano circa 8 sezioni al risultato finale e in casa Pd, nella affollatissima sede di via Mazzini, la tensione sta raggiungendo il picco. I dem ma anche gli altri esponenti della coalizione occupano ogni spazio della stanza in attesa dell'agognato esito.

Al momento però, se non dovesse cambiare nulla, Mascia sarebbe il nuovo primo cittadino di Sassari.



