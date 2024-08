Lavori in corso a Sassari per il Psd'Az di domani. L'attivismo sardista si evince da una prima mossa, foriera di altre simili, che vede l'adesione di Lello Masia, ex consigliere comunale della consiliatura civica, al partito fondato nel 1921.

«Una scelta ben ponderata - afferma Masia - spinta da una appartenenza forte e identitaria verso il mio territorio, verso la mia isola, per Sassari e per la Sardegna e il mio contributo da cittadino, il mio impegno da sardo prestato alla politica non può che trovare continuità nel Psd'Az, glorioso e secolare partito che da sempre si batte per la Sardegna a difesa degli interessi del popolo sardo».

Positiva l'accoglienza da parte di Antonio Moro, presidente del partito, impegnato a ricostruire una realtà uscita malconcia dalle ultime regionali. «L'adesione di Masia- dichiara quest'ultimo- sono certo rappresenti il primo impegno per restituire, ai sardisti sassaresi e non soltanto, un rinnovato protagonismo in quel cammino di rilancio e riorganizzazione del partito che, così come è stato stabilito dall'ultimo congresso nazionale, saprà restituire centralità alla nostra proposta politica, ed una più efficace azione nei nostri territori, ad incominciare dalla nostra Sassari».

© Riproduzione riservata