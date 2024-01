«Fanno un uso improprio del nostro simbolo». Stamattina in conferenza stampa a Sassari, nell'hotel Grazia Deledda, gli esponenti di iRS- indipedentzia Repubrica de Sardigna contestano che nel logo simbolo dell'alleanza M5S-A Innantis per le regionali compaia l'albero deradicato arborense. «Appartiene a iRS - specifica Simone Maulu, portavoce del movimento - Si tratta di un'operazione illegittima che si contesta sul piano politico, che crea confusione nell'elettorato e reca danno al nostro soggetto politico che su quel simbolo investe da vent'anni in visibilità e risorse».

L'attacco è rivolto sia a Francesco Sedda, rappresentante dell'associazione A Innantis, che alla candidata governatrice Alessandra Todde, a cui si rimprovera di non conoscere la realtà politica isolana. «Ha iniziato la propria campagna elettorale in luglio lanciando lo slogan Est Ora, in uso da anni da parte di iRS, ProgReS e Torra per definire il processo di dialogo tra le realtà indipendentiste».

Tra l'altro l'appoggio delle sigle indipendentiste, come viene rimarcato, è a favore della candidatura di Renato Soru.

Per tutti questi motivi iRS diffida A Innantis e la Todde dall'uso del simbolo chiedendone la rimozione da tutti i materiali, elettorali e non, e se non dovessero farlo è pronta a intraprendere le vie legali.

