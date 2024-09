Ormai è scontro totale a Sassari tra Forza Italia e Sardegna al centro 20venti in tema di comunità energetiche. Ad aver innescato l’uno contro uno è stata la proposta sull’energia fatta dall’allora consigliere comunale azzurro Francesco Ginesu a Palazzo Ducale nel 2021, definita da Cristian Luisi, coordinatore cittadino del partito di Antonello Peru, «fumo negli occhi».

«La mozione - dichiara in un comunicato il coordinatore cittadino di FI Vanni Azzena - aveva due obiettivi: cercare di promuovere, organizzare e preparare, per quanto di esclusiva competenza dell’amministrazione, il regolamento comunale relativo alla costituzione delle comunità energetiche, che nel 2021 cominciavano ad affacciarsi sul panorama regionale e cercare di togliere il Comune di Sassari da quell’isolamento istituzionale in cui la Giunta Civica aveva messo la città».

Poi Azzena risponde sull’accusa di Luisi di non aver studiato l’argomento. «Noi lo facciamo già da tempo e continueremo a farlo, lo si è visto anche alle recenti elezioni comunali dove il nostro partito in città rispetto al 2019 (nel 2019 dov’era Sardegna 20Venti visto che non risulta iscritta in nessuna competizione elettorale del comune di Sassari) è cresciuto».

Infine la stilettata sulla posizione del partito in aula consiliare. «Non si ergano a Maestri e si facciano, tutti, un esame di coscienza che li porti a capire perché oggi sono, come noi, all’opposizione e non al timone delle città dopo cinque anni di “buongoverno” con il Sindaco Campus».

