In Sardegna il Collegato alla Finanziaria regionale attende di vedere la luce. E, con esso, anche 25 milioni di euro di incentivi alle compagnie di trasporto per dimezzare il costo degli atterraggi nell’Isola. Agevolazioni che non arrivano e che rischiano di far saltare diverse rotte.

Ma con la stessa legge sono bloccati anche 50 milioni di euro destinati alla Sanità, fondi necessari per incentivi per i medici nelle zone disagiate e a quelli per la Medicina generale.

Una situazione di stallo che tiene in allerta il Sindacato dei Medici italiani, che diffida la Regione: «In assenza di misure tuteleremo i medici e i nostri iscritti in tutte le sedi per i danni subiti».

