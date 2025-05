La governatrice della Sardegna Alessandra Todde all'attacco del presidente della Senato Ignazio La Russa in merito alle ultime dichiarazioni dell'esponente di Fdi sui referendum dell'8 e 9 giugno.

«Trovo vergognoso che si inviti a non votare e che a farlo sia la seconda carica dello Stato» ha detto la presidente pentastellata a Sassari, al congresso di Europa Verdi. «Da questo palco io invece vi invito a votare - ha subito chiarito -, ad esprimere le vostre preferenze, a lasciare un segno forte e vi chiedo di aiutarmi a farlo fare ai sardi e a tutti i cittadini. La democrazia si esercita così, non invitando all'astensionismo».

Apprezzamento per le parole di Todde arriva dal segretario generale della Cgil in Sardegna, Fausto Durante: «Ringrazio la presidente per il suo appello al voto. È intollerabile che alcune tra le più alte cariche istituzionali e di governo del paese, su tutti la presidente del Consiglio e il presidente del Senato, invitino all'astensione: così si tradisce lo spirito della Costituzione repubblicana, che invita alla partecipazione e al protagonismo popolare in occasione delle consultazioni elettorali».

(Unioneonline)

