Una forza progressista in crescita. È Europa Verde Sardegna che oggi a Sassari, nella cornice dell’Hotel Pegasus, ha celebrato il suo primo congresso mettendo, tra i propri punti programmatici, ambiente, transizione energetica, trasporti, infrastrutture, politiche della casa, sanità, politiche carcerarie.

E sono stati in particolare i giovani e il futuro il focus della discussione, a cui hanno partecipato i neoeletti co-portavoce regionali Antonio Piu e Francesca Citroni che, insieme al co-portavoce nazionale Angelo Bonelli, hanno argomentato la mozione che condurrà le intenzioni del partito per i prossimi quattro anni.

All’incontro hanno partecipato anche la presidente della Regione Alessandra Todde, il sindaco di Sassari Giuseppe Mascia e il segretario del Pd, Piero Comandini.

Il tema dell’affollata riunione verteva sulla domanda “E’ una terra per giovani?”, ambito affrontato dall’assessore regionale ai Lavori Pubblici.

«Chiedere ai giovani - afferma Piu - di restare significa offrire una prospettiva: una casa, un lavoro dignitoso, una scuola che parli il linguaggio del presente, un’economia capace di accogliere l’innovazione, la cooperazione e la sostenibilità. La politica non è più riuscita ad essere attrattiva per le persone ma soprattutto per loro».

L’esponente di Europa Verde si è poi soffermato sul lavoro fatto per ascoltare i territori, non per raccogliere tessere ma istanze. «Un partito in crescita come il nostro ha bisogno di una classe dirigente matura – aggiunge – capace di raccogliere le sfide che il nostro tempo ci impone. Una classe dirigente che sappia radicarsi nel territorio, che diventi punto di riferimento per i cittadini. Oggi siamo la terza forza del campo progressista, con una responsabilità nuova e crescente: dobbiamo rafforzare questo spazio, ampliarlo, renderlo casa per chi cerca un’alternativa coerente, radicale e concreta. Il percorso in alleanza con Sinistra Italiana dentro Alleanza Verdi e Sinistra si è rivelato un’intuizione politica felice, costruendo radicamento, credibilità e consenso».

Per Francesca Citroni, vicesindaca di Santu Lussurgiu, sono fondamentali l’equità sociale e di genere. «La difficoltà di amministrare un piccolo comune da donna equivale alla difficoltà di amministrare una grande realtà- spiega –. Dobbiamo concentrarci sulle opportunità che possono offrire le piccole comunità, per ridare speranze e futuro ai giovani».

Ammontano a sette i punti della mozione che, si è riferito nel congresso, «è nata dall’urgenza di invertire le tendenze che stanno svuotando le comunità sarde, marginalizzando intere generazioni, riducendo l’isola a una terra di passaggio. Ma è nata anche dalla speranza che un’altra direzione sia possibile».

Per Bonelli il dramma sono i giovani laureati che continuano l’isola e l’Italia. «Noi come Europa Verde vogliamo riportarli a casa- dichiara -per fare in modo che diano il contributo al rilancio economico di questa importante regione. E questo lo possiamo fare investendo nelle nuove tecnologie, nell’innovazione, nella transizione ecologica, abbassando il costo dell’energia per riportare le imprese a produrre con nuove tecnologie e dare nuovi posti di lavoro».

«Oggi è importante ribadire l’unità della nostra coalizione– riferisce infine Alessandra Todde –e questo congresso contribuirà anche a un cambio di passo sostanziale nei prossimi mesi».

Da oggi i due co-portavoce inizieranno un percorso territoriale per dare il via alle frasi congressuali provinciali che avverranno entro fine anno.

