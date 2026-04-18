Si chiama “Faro Comune per Lungoni” ed è l’evoluzione del precedente gruppo civico “Per Lungoni”, attivo da circa tre anni sul territorio. Il passaggio alla nuova denominazione segna anche l’ufficializzazione della candidatura a sindaco di Stefano Pisciottu, già primo cittadino dal 2010 al 2020, chiamato a guidare una squadra composta in gran parte da volti nuovi della politica locale. Nomi che verranno ufficializzato in un secondo momento. La nascita della lista punta a costruire un progetto politico-amministrativo fondato su equilibrio e collaborazione, con l’obiettivo di valorizzare competenze e professionalità diverse.

«Ho risposto con la mia solita passione alle sollecitazioni del gruppo – spiega Pisciottu –, compagine composta da concittadine e concittadini, quasi tutti volti nuovi della politica, ma pronti a dare con le loro professionalità un contributo positivo alla nostra comunità. Con questa mia decisione ho così assecondato le numerose richieste di coloro che chiedevano un mio impegno in prima persona». “Faro Comune per Lungoni” si propone come alternativa alla nuova coalizione della lista uscente, che riunisce l’attuale maggioranza e parte della minoranza consiliare. Il simbolo scelto è il Faro di Capo Testa, immagine che richiama orientamento, stabilità e trasparenza, oltre a rappresentare metaforicamente il ruolo dell’amministrazione come guida per i cittadini.

Il nome della lista richiama sia il concetto di condivisione sia l’istituzione comunale nella sua interezza, includendo centro urbano, frazioni e campagne. «Non solo Santa Teresa centro, ma anche le frazioni di Porto Pozzo e San Pasquale, Ruoni, gli altri agglomerati urbani e le campagne». Tra le priorità programmatiche annunciate figurano il sostegno alle famiglie, il potenziamento dei servizi, la tutela della salute e lo sviluppo economico sostenibile, con particolare attenzione alla valorizzazione del territorio e alla qualità della vita.

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