“Il vero, enorme problema della sanità in Sardegna è la mancanza di personale. Medici e infermieri non ce ne sono più, in tre anni e mezzo abbiamo assunto quasi seimila persone, e per formarne di nuovi serve tempo. Continuiamo a pagare i disastri che ci ha lasciato in eredità la precedente Giunta”.

Così l'assessore regionale alla Sanità Mario Nieddu, all'indomani della grande manifestazione di protesta – “Curiamo la Sardegna” – organizzata da Cgil, Cisl e Uil.

Nieddu continua: “Noi sempre pronti al dialogo, ma i sindacati chiedono cose che noi stiamo già facendo”.

