I Riformatori del Medio Campidano hanno un nuovo coordinamento provinciale. La nuova coordinatrice provinciale è la sangavinese Barbara Collu, presidente della Commissione Pari Opportunità del Comune di San Gavino e componente storica dei Riformatori. Suo vice è Maurizio Mele, consigliere comunale di Guspini. Il coordinamento ieri è stato presente agli stati generali dei Riformatori, convocato dal coordinatore Regionale Aldo Salaris e dalla presidente Mara Lai. Un incontro molto partecipato, che ha visto per l'occasione l'approdo nel partito del consigliere comunale di San Gavino, Nicola Orrù, che ha dato le dimissioni da commissario cittadino del partito sardo d’Azione.

L'arrivo di Nicola Orrù rafforza la presenza dei Riformatori nel territorio ‘Con grande orgoglio entro a far parte dei Riformatori e per questo ringrazio Michele Cossa, Andrea Santucciu (ex sindaco di Marrubiu) e Barbara Collu per l’invito e il coinvolgimento. Mi metto a disposizione per il territorio e per il mio paese’. È entusiasta la coordinatrice Barbara Collu: ‘È un ausilio importante per il nostro partito, che ha grossi margini di crescita nel territorio. Ora faremo un imminente coordinamento congiunto provinciale e cittadino’. Con Nicola Orrù ora i Riformatori hanno la presenza di un consigliere nell’assemblea cittadina sangavinese.

