Continua il tour del leader della Lega e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini in Sardegna. Prima del rientro a Roma il sopralluogo nel cantiere sulla 195 a Capoterra dove è in fase di realizzazione il nuovo ponte che rientra nel più ampio progetto di sistemazione idraulica del Rio San Girolamo e Rio Masone Ollastu, del valore complessivo di 18 milioni di euro.

«La Sardegna ha bisogno di grandi opere pubbliche per il suo sviluppo. In questo tour ho verificato lo stato di avanzamento di alcuni cantieri. Torno al ministero per chiedere di accelerare su strade, svincoli e altre importanti infrastrutture da completare in tempi rapidi».

Salvini, nell’incontro con i giornalisti, si è anche soffermato sul tema della continuità territoriale aerea e marittima:«Porterò la questione a Bruxelles, la sede più adatta per far valere il diritto alla mobilità dei sardi».

Sull’ormai imminente appuntamento elettorale il leader della Lega ha espresso l’auspicio che «tanti sardi si rechino ai seggi per votare. Sarà un referendum tra chi vuole lo sviluppo e le opere pubbliche e il partito del no. Un referendum tra noi e il movimento Cinquestelle che ha cercato di bloccare qualsiasi progetto di sviluppo in Italia».

