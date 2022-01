“Farò una o più proposte assolutamente di alto livello senza che nessuno possa permettersi di mettere veti”.

Lo ha detto a proposito dell’imminente elezione del presidente della Repubblica Matteo Salvini, intervenuto a Radio Libertà, che è il nuovo nome di Radio Padania.

“Ho l’onore e l’onere di fare una proposta o anche più proposte condivise. C’è Draghi presidente del Consiglio, vediamo di fare scelte condivise”, ha aggiunto sottraendosi però al gioco dei nomi: “Non voglio danneggiare un percorso utile che stiamo facendo”.

Il leader della Lega si è detto “assolutamente positivo, fiducioso e determinato”. “Per la prima volta dopo 30 anni nella scelta del Quirinale il centrodestra è maggioranza nel Paese e, anche se relativa, in Parlamento, per questo dobbiamo lavorare uniti dall’inizio alla fine per dare agli italiani una scelta assolutamente di livello”.

Il centrodestra, ha concluso Salvini, “determinato e compatto ha la possibilità di scegliere un presidente culturalmente vicino alla sua area di riferimento. Sembra sia sempre la sinistra a dover scegliere, è curioso che loro quando hanno i numeri impongano il loro nome, quando il nome arriva da destra è divisivo”.

(Unioneonline/L)

