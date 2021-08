“Salute, sicurezza e lavoro per gli italiani, taglio delle tasse, giustizia e burocrazia efficienti e moderne. E attenzione a quello che accade in Afghanistan, con l'impegno a combattere il terrorismo islamico, a garantire accoglienza a donne e bambini in fuga, a contrastare i trafficanti di uomini, droga e armi".

E’ il riassunto dell’incontro in Sardegna, a Villa Certosa, tra il segretario della Lega Matteo Salvini e il numero uno di Forza Italia, Silvio Berlusconi.

A darne conto è stato lo stesso Salvini, che su Facebook ha anche postato una foto che ritrae i due leader sorridenti nella residenza isolana dell’ex premier.

Un vertice a due organizzato per fare il punto sulle strategie di alleanza nell’ambito del centrodestra sia alle amministrative d’autunno sia all’interno della compagine che sostiene il governo Draghi.

"I due leader – si legge in un comunicato – hanno espresso soddisfazione per i risultati ottenuti dal centrodestra di governo nei primi mesi del governo Draghi. Su iniziativa dei due partiti sono stati infatti approvati provvedimenti che aiuteranno l’Italia a uscire dalla crisi economica ed è stato scritto un Pnrr che farà crescere il Pil grazie a ingenti investimenti. Non ci saranno nuove tasse, come invece chiedeva la sinistra, ma tagli alla burocrazia e al carico fiscale per famiglie e imprese. La flat tax sarà il primo impegno del prossimo governo di centrodestra”.

“È stato condiviso – aggiunge la nota, postata da Forza Italia - il calendario di iniziative da assumere da qui ai prossimi mesi per costruire una federazione tra le forze politiche di centrodestra che sostengono il governo e rendere ancora più efficace e incisiva la collaborazione soprattutto a livello parlamentare. Forza Italia e Lega sono nel frattempo impegnate per affidare al buongoverno del centrodestra la Regione e i Comuni che andranno al voto in ottobre: c’è molto ottimismo circa i risultati”.

Nei giorni scorsi Berlusconi aveva ricevuto altri esponenti della politica nazionale, sempre a Villa Certosa, dove nel corso dell’estate hanno però fatto una puntata anche alcuni big del mondo calcio, come Gigio Donnarumma e Zlatan Ibrahimovic.

