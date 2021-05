"Ho sentito Berlusconi recentemente, sta bene. Abbiamo parlato anche del futuro del centrodestra visto che ho diverse idee positive in testa".

Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, parlando con i giornalisti a margine di un banchetto del Carroccio in zona Lambrate a Milano.

L’ex ministro ha parlato anche della corsa alla leadership della coalizione e della grande ascesa del partito di Giorgia Meloni, sempre più minacciosa.

"Se cresce il centrodestra io sono contento, ma i sondaggi certificano che la Lega è ampiamente il primo partito. Sono tranquillo”, ha risposto così Salvini alle domande dei giornalisti.

"Ho l'ambizione e la sensazione di poter guidare questa straordinaria forza che è prima in Italia per il momento solo nei sondaggi. Presto lo sarà nel governo" ha aggiunto, anticipando che tra poche ore si recherà in Portogallo per incontrare altri esponenti del gruppo europeo "Identità e democrazia".

